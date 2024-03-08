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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гирасси забил 21-й гол в сезоне. В топ-5 лиг только у Кейна и Лаутаро больше мячей, чем у форварда «Штутгарта»

27-летний нападающий с паса Атакана Каразора забил гол в матче «Штутгарт» – «Унион Берлин» (2:0, второй тайм).

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