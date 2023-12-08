Безголевая серия Овечкина из более чем восьми матчей стала пятой в его карьере

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог поразить ворота "Даллас Старз" в очередном матче регулярного чемпионата, доведя количество матчей без заброшенных шайб до восьми подряд.
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