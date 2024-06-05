Как легко избавиться от мошек на кухне: решаем проблему грамотно

Мошки-дрозофилы – очень неприятные соседи. Они внезапно появляются и очень быстро множатся.Сами по себе они не опасны, но если случайно проглотите вместе с пищей ее личинку, то можете заработать заражение пищеварительного тракта.
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