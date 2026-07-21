Французские СМИ сообщили о планах России расширить борьбу за замороженные активы

Борьба за замороженные российские активы выходит на новый уровень. По данным французского издания Cointribune, Москва больше не намерена ограничиваться судами внутри страны и готовит масштабную контригру.
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