«Внутренний менторинг, ритуалы поддержки и обратная связь»: как привлекают людей работодатели столицы

Численность работников на рынке труда Москвы в 2024 году снизилась почти на 80 тысяч человек. Доля официально зарегистрированных безработных также продолжает сокращаться – аналитики прогнозируют снижение темпа найма новых сотрудников и «точечный» рост зарплат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии