«Внутренний менторинг, ритуалы поддержки и обратная связь»: как привлекают людей работодатели столицы

Численность работников на рынке труда Москвы в 2024 году снизилась почти на 80 тысяч человек. Доля официально зарегистрированных безработных также продолжает сокращаться – аналитики прогнозируют снижение темпа найма новых сотрудников и «точечный» рост зарплат.