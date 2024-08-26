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Петербургский дневник

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Депутат Федяев: с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах

Осенью в России в силу вступит федеральный закон №197 С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

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