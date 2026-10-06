Фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе начали готовить к зиме

На Поклонной горе приступили к консервации фонтанного комплекса «Годы войны». Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить его к зиме во вторник, 6 октября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
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