Он отмечается 6 июня В пятницу, 6 июня, мусульмане Петербурга отмечают священный праздник Курбан-байрам.
Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-байрам
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ЛС
Лидия Санникова
День русского языка — международный день, посвящённый русскому языку, учреждён ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Российской Федерации — России праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника.
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