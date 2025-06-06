Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-байрам

ЛС

Лидия Санникова

День русского языка — международный день, посвящённый русскому языку, учреждён ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Российской Федерации — России праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника.