Резко ухудшилось зрение? Это может быть симптом опасной болезни - невролог

Невролог Гайфутдинов заявил, что ухудшение зрения может быть началом опасной болезни. "У половины пациентов, страдающих от рассеянного склероза, нечто подобное наблюдалось в самом начале болезни", - предупредил врач.
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