Астраханский областной суд принял к рассмотрению жалобу осужденного экс-мэра

Сегодня в Астраханский областной суд поступили апелляционные жалобы бывшего главы администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Олега Полумордвинова, директора ООО «Айтиком» Виктора Федорова, а также их защитников на приговор Кировского районного суда.