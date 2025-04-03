Астраханский областной суд принял к рассмотрению жалобу осужденного экс-мэра

Сегодня в Астраханский областной суд поступили апелляционные жалобы бывшего главы администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Олега Полумордвинова, директора ООО «Айтиком» Виктора Федорова, а также их защитников на приговор Кировского районного суда.
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