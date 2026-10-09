Петр Толстой: Россия — самая большая европейская страна, нравится это кому-то или нет

Удивительно, как ловко наши западные соседи наделили себя правом называться Европой. Но западные окраины нашего континента — далеко не весь континент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Юрий Баранчик: Во...
- Историк Евгений С...
- Писатель Дмитрий ...
Согласен с Петром...Надо возвращаться к гумелевскому варианту развития России...
Всё правильно подметил Пётр Толстой. Великая Россия действительно необъятная держава. И она настолько необъятна, что её европейская часть составляет около 40 % территории всей Европы, а её азиатская часть - около 19% территории всей Азии. Арифметически-географическое определение пропорционального соотношения территорий стран и континентов путём сопоставления различных количеств меридианных градусов будет не совсем грамотным. Поскольку в таком случае речь будет идти о сопоставлении одномерных величин ( то есть о сопоставлении ДЛИН стран и континентов) с учётом ДЛИНЫ одного градуса меридиана около 111 км. А сопоставлять следует именно двухмерные величины - ПЛОЩАДИ стран и континентов, выраженных, например, в квадратных километрах. Кроме того, относительно понятия "длина страны" придётся разрешить такую проблему: в какой проекции нужно измерять этот параметр? Вдоль параллелей или меридианов? В большинстве стран может предпочтут вдоль параллелей, но чилийцы наверняка будут против. :-)
Уважаемые Россияне!
НУ, "Загнул!" , дак "Загнул!" Автор Автор Этого "Нечто Нового"!!!
Сдаётся, Что Он Прогуливал в Школе Уроки Географии и Арифметики!!!
Придётся Провести маленький(!) ЛикБез!!!
Во Первых! -
Россия Расположена Примерно Между 30 Градусом и 170 Градусом по
Долготе!!!
Во Вторых!
Сибирь и Далее Восток - Это Азиатская Часть Территории!!!
Граница Между Европейской Частью и Азиатской (Меридиан) ПРОХОДИТ по 60 Градусу!!!
И Последнее - АРИФМЕТИКА! -
Действие 1. -
60 - 30 = 30 (Градусов).
Действие 2. -
170 - 60 =110 (Градусов).
Действие 3. (Сравнение - "Больше!" Меньше!" Равно!")
"110 Больше 30 Почти в 4(Четыре!) Раза!
Вывод! -
По Территории - Россия Больше АЗИАТСКАЯ, чем Европейская!!!
Автору! -
"НЕ Прогуливайте Уроки!!!"
Вот ТАК!!!
вспоминаю отличное выступление Толстого по фр. тв. Еще бы разок такое.