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SPLETNIK

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Марк Богатырёв встречается с Яной Лестер, которую в сети назвали "копией" его бывшей жены

Марк Богатырёв встречается с Яной Лестер, которую в сети назвали "копией" его бывшей жены

41-летний актёр Марк Богатырёв представил свою новую возлюбленную, 30-летнюю актрису Яну Лестер. Люди в сети считают, что она очень похожа на экс-супругу актёра.

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