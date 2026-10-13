Марк Богатырёв встречается с Яной Лестер, которую в сети назвали "копией" его бывшей жены

41-летний актёр Марк Богатырёв представил свою новую возлюбленную, 30-летнюю актрису Яну Лестер. Люди в сети считают, что она очень похожа на экс-супругу актёра.
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