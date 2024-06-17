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Царьград

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Эксперты обозначили 5 вещей, без которых не стоит ехать в отпуск

Эксперты обозначили 5 вещей, без которых не стоит ехать в отпуск

Перечислены предметы, которые скорее всего могут потребоваться в отпускеЧтобы отдых вдали от дома прошёл комфортно, специалисты советуют крайне ответственно подходить к сбору чемоданов.

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