В Екатеринбурге поставлена важная точка в деле, которое могло бы стать еще одним статистическим эпизодом уличной преступности, если бы не реакция правосудия.
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Только депортация всех семей в полном составе!!!
Чурбан-уже виноват. Должен быть уничтожен.
На суде 10раз извинятся .прощения попросят и самый гуманный суд ...для мигрантов отпустит Ну разве что штраф рублей500 назначит
А какую ответственность понесут те кто этих уродов так воспитал и более того прекрасно знал чем они занимаются, но только поощрял их?
В мусульманских семьях младшие НИЧЕГО не делают без одобрения и разрешения старших. А значит тут нужно вести дело о совершении преступления в составе ОПГ, и всех старших членов семей вносить в состав этого ОПГ!
И сроки должны быть соответствующими!
И второй вопрос, почему не ставится вопрос о депортации семейств вырастивших этих уродов?
Или кто-то думает что более младшие чему-то научаться, даже если старших посадят?
Научаться наверняка - делать пакости и совершать преступления без свидетелей, то есть убивая и пострадавших и тех кто может опознать преступников!
Колокольцев в своей красе,одна шумиха,а толку не будет!