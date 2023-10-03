Еврокомиссия отрицает факт проведения антимонопольного расследования в отношении NVIDIA

Последний день прошлого квартала характеризовался появлением информации о заинтересованности европейских регуляторов деятельностью компании NVIDIA на региональном рынке ускорителей для систем искусственного интеллекта.
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