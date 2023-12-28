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Политолог Журавлев: Украина не может вернуть долги Западу

Политолог Журавлев: Украина не может вернуть долги Западу

Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» заявил о неспособности Украины в ближайшее время вернуть долги Западу.

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Комментарии
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АндрейБорков
УкРуина может расплатиться с Западом по своим долгам, для этого необходимо не так уж и много - сдать в рабство оставшихся в живых работоспособных укропитеков, отдать земли западным хозяевам, тащить на Запад все, что можно еще утащить. А вот еще - принять на своих землях, которые по тем или иным причинам не нужны сквайрам из Англии и США и бюргерам из Германии, радиоактивные отходы с Западных АЭС и ураново-плутониевых производств. Правда при  таком раскладе  до 95% укропитеков будут на птичьих правах на этой самой УкРуине, но за то Запад покроет все ее долги. Нормальный расклад.
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