Политолог Журавлев: Украина не может вернуть долги Западу

АндрейБорков

УкРуина может расплатиться с Западом по своим долгам, для этого необходимо не так уж и много - сдать в рабство оставшихся в живых работоспособных укропитеков, отдать земли западным хозяевам, тащить на Запад все, что можно еще утащить. А вот еще - принять на своих землях, которые по тем или иным причинам не нужны сквайрам из Англии и США и бюргерам из Германии, радиоактивные отходы с Западных АЭС и ураново-плутониевых производств. Правда при таком раскладе до 95% укропитеков будут на птичьих правах на этой самой УкРуине, но за то Запад покроет все ее долги. Нормальный расклад.