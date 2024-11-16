«Мошенники дня». А вот это уже что-то новенькое! 📩Житель столицы получил в Telegram мутное фото и подпись-вопрос: «Это вы на снимке?».
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«Мошенники дня». А вот это уже что-то новенькое! 📩Житель столицы получил в Telegram мутное фото и подпись-вопрос: «Это вы на снимке?».