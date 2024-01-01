Посол РФ в Венгрии назвал последствия евроинтеграции Украины

Россия никогда не препятствовала евроинтеграции Украины, но настаивала на нейтралитете страны. Сегодня пока сложно сказать, в какую цену обойдется столь сомнительная и крайне дорогостоящая авантюра руководства ЕС, заявил 31 декабря посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью порталу Moszkvater.