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Воронежские новости

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Врач-инфекционист рассказала воронежцам больше о метапневмовирусе

Врач-инфекционист рассказала воронежцам больше о метапневмовирусе

Метапневмовирус вызывает симптомы, свойственные ОРВИ, такие как кашель и насморк. Также могут наблюдаться более серьёзные проявления заболевания, такие как бронхит и бронхиолит, которые сопровождаются сухим или влажным кашлем.

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