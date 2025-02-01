Врач-инфекционист рассказала воронежцам больше о метапневмовирусе

Метапневмовирус вызывает симптомы, свойственные ОРВИ, такие как кашель и насморк. Также могут наблюдаться более серьёзные проявления заболевания, такие как бронхит и бронхиолит, которые сопровождаются сухим или влажным кашлем.
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