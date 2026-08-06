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«Птиц Мадьяра» уничтожили авиаударом

«Птиц Мадьяра» уничтожили авиаударом

Взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра» главнокомандующего силами беспилотных систем (БС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди уничтожили ударом Вооруженных сил (ВС) России в подконтрольном Киеву Херсоне.

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