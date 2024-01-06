Расчет гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ

Минобороны РФ 6 января сообщило, что расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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