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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» не проигрывает по желтым 15 матчей подряд при судействе Энтони Тейлора. Сегодня – 2.00

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Уиганом» в Кубке Англии. 13 побед и две ничьи по желтым карточкам – все 15 матчей «Манчестер Юнайтед» за три года, когда главным рефери был Энтони Тейлор.

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