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EUROMORE

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Александр Сосновский: Что скрывается за стенами Святого Престола?

Александр Сосновский: Что скрывается за стенами Святого Престола?

Как происходит выбор Папы Римского и какие мифы окружают этот процесс? Почему присутствие двух живых пап в Ватикане считается предвестником сложных событий в мире? Какие секреты хранятся в загадочной белой коробке, переданной Папе Франциску его предшественником? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.

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