Александр Сосновский: Что скрывается за стенами Святого Престола?

Как происходит выбор Папы Римского и какие мифы окружают этот процесс? Почему присутствие двух живых пап в Ватикане считается предвестником сложных событий в мире? Какие секреты хранятся в загадочной белой коробке, переданной Папе Франциску его предшественником? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.