Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мыслями об инициативе экс-вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона увеличить размер футбольных ворот, так как с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет и антропометрические данные футболистов значительно увеличились.
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