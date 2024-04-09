Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мыслями об инициативе экс-вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона увеличить размер футбольных ворот, так как с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет и антропометрические данные футболистов значительно увеличились.