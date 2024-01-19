Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями

Песков: Су-35 сопровождали самолет Путина из соображений безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе, принимались все меры для обеспечения безопасности главы российского государства.