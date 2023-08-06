Результаты наступления ВСУ в Запорожье ценой в 200 млрд. долларов с 4 июня по 6 августа.Напомню, что согласно первоначальному плану предполагался прорыв к Мелитополю, Мариуполю и Бердянску.
Наступление ценой в 200 млрд. долларов
Комментарии
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tsan tsan
Ну и что ? Деньги не свои, кому положено свой процент от тех 200 млрд уже изъяли, а жизни граждан Украинцы стоят не больше, чем затраты на их похороны.
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14 час.
Сергей Морозов
Укры готовят бригаду стратегического резерва на инвалидных колясках. Вооруженных курсовым пулеметом РПК, силовая установка - бабушка сзади! Трепещи русня!!!
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14 час.
Надежда
Этим придуркам сначала скинули весь неликвид, который нужно было утилизировать, затем западный ВПК радостно заработал и продал в кредит все, что было можно, повесив на укров многомиллиарные долги на 10 поколений вперед! Хотя недоумки считают, что это им такие добрые западные дяди с тетями подарки дарят!)
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6 час.
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