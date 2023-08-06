Наступление ценой в 200 млрд. долларов

Ну и что ? Деньги не свои, кому положено свой процент от тех 200 млрд уже изъяли, а жизни граждан Украинцы стоят не больше, чем затраты на их похороны.

Надежда

Этим придуркам сначала скинули весь неликвид, который нужно было утилизировать, затем западный ВПК радостно заработал и продал в кредит все, что было можно, повесив на укров многомиллиарные долги на 10 поколений вперед! Хотя недоумки считают, что это им такие добрые западные дяди с тетями подарки дарят!)