AP: США и КНР договорились о встрече Байдена и Си Цзиньпина в ходе саммита АТЭС

США и Китай достигли принципиального соглашения о встрече президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) с 12 по 18 ноября, передает агентство Associated Press, ссылаясь на американского чиновника.