В Москве – большая шишка из США. Мероприятие в Кремле отменено. Что происходит?

В Москву без лишнего шума прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Американская разведка официально молчит, Кремль говорит, что подробностей не знает, а сам визит совпал с появлением в столице американского военного борта и дипломатического кортежа.
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