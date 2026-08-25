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Царьград

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В Москве – большая шишка из США. Мероприятие в Кремле отменено. Что происходит?

В Москве – большая шишка из США. Мероприятие в Кремле отменено. Что происходит?

В Москву без лишнего шума прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Американская разведка официально молчит, Кремль говорит, что подробностей не знает, а сам визит совпал с появлением в столице американского военного борта и дипломатического кортежа.

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