Сергей Собянин рассказал о новых услугах и сервисах портала mos.ru

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru.Новый пост в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин посвятил тем изменениям, которые коснулись главного городского портала - mos.
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