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Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

Сейчас уже бывший чиновник находится под арестом Министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности заместителя Тимура Иванова.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
МО сегодня, мягко говоря, не вызывает доверия. Ранее зам по тылу украл 1,5 млн. комплектов формы и что - да переставили на другое место. Сегодня другой зам. взял более 1млн. руб. в личное пользование. Были вопросы и у Пригожина к МО, но не смог дожать, погиб. И всё это в условиях ведения войны с НАТО. Нет законов военного времени и это очень не дальновидно!
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М
Мария
Псих ненормальный. Зачем ему столько денег?
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