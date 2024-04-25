Сейчас уже бывший чиновник находится под арестом Министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности заместителя Тимура Иванова.
Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны
Комментарии
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Геннадий Бережнов
МО сегодня, мягко говоря, не вызывает доверия. Ранее зам по тылу украл 1,5 млн. комплектов формы и что - да переставили на другое место. Сегодня другой зам. взял более 1млн. руб. в личное пользование. Были вопросы и у Пригожина к МО, но не смог дожать, погиб. И всё это в условиях ведения войны с НАТО. Нет законов военного времени и это очень не дальновидно!
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15 час.
М
Мария
Псих ненормальный. Зачем ему столько денег?
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14 час.
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