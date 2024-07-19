Два дня в Медвежьегорском районе будут греметь взрывы

В ближайшие выходные на территории карьера будут производиться взрывные работы Администрация Медвежьегорского района предупредила жителей, что в ближайшие выходные — 20 и 21 июля — на карьере предприятия «Гранитная Сельга» будут проводиться взрывные работы.