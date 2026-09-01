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FiNE NEWS

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Водителя в Костромской области лишили прав из-за лечения у психиатра

В Судиславском районе Костромской области местный суд вынес решение об аннулировании водительского удостоверения гражданина.

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