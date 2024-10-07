«Уралочка» победно стартовала в новом Чемпионате России

Ватерпольная команда Златоуста выиграла два матча стартового тура Открытого Чемпионата России. Обе встречи против сборной Казахстана прошли с подавляющим преимуществом «Уралочки», и в обеих был зафиксирован разгромный результат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии