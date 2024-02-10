Полиция Краснодара разыскивает катавшегося по тротуару водителя Gelandewagen

Нарушителю грозит штраф за езду по тротуару.Жители Краснодара рассказали, что каждый день напротив университета правосудия по улице Красных Партизан, 541, автомобили проезжают прямо по пешеходным дорожкам.
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