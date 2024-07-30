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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Каролины» о продлении Нечаса: «Мартин сыграет ключевую роль в наших дальнейших успехах. От него исходит угроза всегда, когда он с шайбой» 

25-летний нападающий заключил новое соглашение с «Харрикейнс» на два года на 13 млн долларов. «Мартин чрезвычайно мастеровитый игрок, от которого исходит угроза всегда, когда он с шайбой.

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