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МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в среду

МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в среду

В среду, 5 марта, в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу, ссылаясь на информацию, полученную от ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

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