МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в среду

В среду, 5 марта, в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу, ссылаясь на информацию, полученную от ФГБУ «Северо-Западное УГМС».