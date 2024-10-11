2025 год: кто из мужчин-зодиаков готов к серьезным отношениям и браку

Готовьтесь к году, который запомнится не только яркими событиями, но и новыми союзами. 2025 год обещает быть настоящим романтическим марафоном для многих знаков Зодиака, особенно для мужчин, которые, согласно астрологическим прогнозам, будут находиться под влиянием звезд, склоняющим их к браку.