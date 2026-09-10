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Международные резервы России за неделю снизились на 20,7 млрд долларов

Международные резервы России за неделю снизились на 20,7 млрд долларов

За неделю международные резервы России уменьшились на 20,7 млрд долларов, составив 753,5 млрд долларов.

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