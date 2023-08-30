Мигрантам прилетела “ответочка” от российских бойцов: “Мы вернемся, и они ответят за все”

Валерий Симоненко Эх..., мечты, мечты! Хорошо бы, конечно, но позволит ли это ВЛАСТЬ и менты?! А Гарант как на это смотрит?

Валерий Симоненко А чего НЕ ВИДИШЬ, что эту самую национальную вражду разжигают как раз то ТЕ САМЫК СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ мигранты-подонки СВОИМ БЕСПРЕДЕЛОМ и бесчинствами? Вот ОНИ как раз и ЕСТЬ ВРАГИ России и враги межнационального СОГЛАСИЯ! Так, что ЗАДАЙ ЭТУ ТЕМУ СВОИМ БРАТЬЯМ-МУСУЛЬМАНАМ, если хочешь мира и справедливости!