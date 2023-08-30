Не проходит буквально ни дня без появления в СМИ подробностей нового дикого и непонятного по своей логике (а скорее ее отсутствии) для нормального человека преступления мигрантов, совершенного в отношении коренного жителя нашей страны.
Мигрантам прилетела “ответочка” от российских бойцов: “Мы вернемся, и они ответят за все”
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Валерий Симоненко
Эх..., мечты, мечты! Хорошо бы, конечно, но позволит ли это ВЛАСТЬ и менты?! А Гарант как на это смотрит?
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3 час.
Валерий Симоненко
А чего НЕ ВИДИШЬ, что эту самую национальную вражду разжигают как раз то ТЕ САМЫК СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ мигранты-подонки СВОИМ БЕСПРЕДЕЛОМ и бесчинствами? Вот ОНИ как раз и ЕСТЬ ВРАГИ России и враги межнационального СОГЛАСИЯ! Так, что ЗАДАЙ ЭТУ ТЕМУ СВОИМ БРАТЬЯМ-МУСУЛЬМАНАМ, если хочешь мира и справедливости!
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3 час.
Михаил Му
Я живу в Казахстане,самый прикол что у нас та же проблема с гастриками.Казахстан более светское государство,так они с катушек срываются не по-детски.Как то боремся -ломаем руки,порой ноги.Хочешь порядок в доме -займись делом,а ныть и ждать -об тебя ноги будут вытирать
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9 мин.
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