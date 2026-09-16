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Депутат Разворотнева призвала поставить крытые гаражи для СИМ во дворах Москвы

Депутат Разворотнева призвала поставить крытые гаражи для СИМ во дворах Москвы

Во дворах Москвы предлагают установить крытые гаражи для самокатов и велосипедов с розетками для электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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