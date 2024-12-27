Финляндии и Швеции предрекли капитуляцию в случае столкновения НАТО с РФ

Швеция и Финляндия капитулируют в случае прямого столкновения НАТО с Россией. Такое заявление сделал 26 декабря профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
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