Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Дмитрий Бавырин Считается, что название саудовского города Джидда, где прошли переговоры делегаций США и Украины, произошло от арабского слова "бабушка" и указывает на библейскую Еву, могила которой там якобы находится.