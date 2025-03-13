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Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс

Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Дмитрий Бавырин Считается, что название саудовского города Джидда, где прошли переговоры делегаций США и Украины, произошло от арабского слова "бабушка" и указывает на библейскую Еву, могила которой там якобы находится.

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