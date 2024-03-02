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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Акция ´День Безопасности. Внимание всем´.

Акция ´День Безопасности. Внимание всем´.

´Внимание всем!´С 1 по 29 марта в стране пройдет Республиканская акция ´День Безопасности. Внимание всем!´, направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них, а также обучение населения действиям по сигналу ´Внимание всем!´.

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