´Внимание всем!´С 1 по 29 марта в стране пройдет Республиканская акция ´День Безопасности. Внимание всем!´, направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них, а также обучение населения действиям по сигналу ´Внимание всем!´.
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