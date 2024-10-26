Минюст предложил обязать платить алименты на детей до достижения 23-летнего возраста

Выплаты будут осуществляться, если ребенок на этот момент обучается в вузе.Министерство юстиции России разработало законопроект, согласно которому алименты должны выплачиваться детям до 23 лет, если теучатся в очном формате.
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