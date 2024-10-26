Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    https://mirtesen.tsargrad.tv/blog/43033245888/SBU-podgotovila-moschnyiy-vzryiv-v-Gruzii-V-zone-udara-Abhaziya-?utm_re...Выборы в Грузии: ...
  • Игорь Васиков
    Опять проверка на прочность. Если сопли не распустят, будет мир и стабильность. А если Госдеп сможет провернуть майда...Выборы в Грузии: ...
  • Александр Ширай
    Представим себе, что некто озаботился обороной Курской области до наступления ВСУ. Ему бы пришлось требовать силы и д..."Почему Генштаб н...

Минюст предложил обязать платить алименты на детей до достижения 23-летнего возраста

Минюст предложил обязать платить алименты на детей до достижения 23-летнего возраста

Выплаты будут осуществляться, если ребенок на этот момент обучается в вузе.Министерство юстиции России разработало законопроект, согласно которому алименты должны выплачиваться детям до 23 лет, если теучатся в очном формате.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх