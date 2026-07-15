Weekly Analysis and Reaction Locations [2026-07-15] E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! pavlusrockulus NQ's bias sits neutral this week — not from a lack of structure, but because the one level that would break the tie hasn't confirmed either way yet.
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