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«Серая мышка» со стальным характером: как уральская жена спасла Игоря Николаева от одиночества и тяжелой болезни

«Серая мышка» со стальным характером: как уральская жена спасла Игоря Николаева от одиночества и тяжелой болезни

Союз Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой долгие годы оставался мишенью для колких обсуждений. Разница в возрасте в 22 года давала повод скептикам называть их брак мезальянсом, а саму Юлию пренебрежительно именовать «серой мышкой», которая ищет выгоду.

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