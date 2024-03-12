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ИЗВЕСТИЯ iz

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SHAMAN пока не планирует заниматься политикой

SHAMAN пока не планирует заниматься политикой

Автор и исполнитель композиции «Я русский» SHAMAN, получивший статус доверенного лица президента РФ Владимира Путина, на вопрос «Известий», не планирует ли он серьезно заняться политикой, ответил, что пока не собирается этого делать.

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