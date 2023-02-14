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IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о создании зала славы биатлона.  Об этом IBU сообщил на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

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