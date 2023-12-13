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Захарова о неподобающем поведении немецкого посла в Московском храме.

Захарова о неподобающем поведении немецкого посла в Московском храме.

Politiki.net Очередной русофобский шабаш немецкие политики решили провести ни где нибудь, а в храме, - в московском Римско-католическом Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, если быть точнее.

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