Посещение лесов ограничат на территории Подмосковья с пятницы

РИАМО - 19 авг. Для обеспечения пожарной безопасности с 19 по 28 августа на всей территории Подмосковья будет ограничено пребывание граждан в лесах и заезд туда автотранспорта, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.